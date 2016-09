Merkel unterstützt Berliner CDU

Knapp zwei Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin erhält die Berliner CDU Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

An der Seite des CDU-Spitzenkandidaten und Innensenators Frank Henkel tritt Merkel heute in der CDU-Bundeszentrale auf. Merkel übernahm am Montag die Verantwortung für das Wahldebakel der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, erklärte aber zugleich, den Kurs bei ihrer umstrittenen Flüchtlingspolitik halten zu wollen. Die Partei war im Nordosten auf unter 20 Prozent abgerutscht und auf Platz drei hinter der AfD.



In Berlin treffen sich Wirtschaftsvertreter mit der Kanzlerin und CDU-Bundesvorsitzenden. Henkel wird die Veranstaltung eröffnen, anschließend hält Merkel eine Rede. Danach gibt es eine Diskussion mit den Vertretern der Wirtschaft.