Diskussionsrunde zum Thema Brexit

Die Berliner Wirtschaftsgespräche e.V. laden am 7. September 2016 um 19.30 Uhr zu der Veranstaltung

'Brexit und die Folgen – Politische, wirtschaftliche Katastrophe oder neue Chance für Europa?' ein.

Leitfragen der Diskussion

Das Brexit-Votum hat einiges in Europa in Bewegung gebracht. Hat die EU an Glaubwürdigkeit verloren? Ein Motiv der Briten für den Brexit war, Regulierungen Brüssels zu entgehen. Die Hemmnisse werden aber zunehmen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen für Großbritannien und die Europäische Union sind bis jetzt nicht abschätzbar. Es drohen viel Bürokratie, Zölle und eine mögliche Verteuerung der hiesigen Exporte. Für deutsche Firmen, die nach britischem Recht gegründet wurden, könnte der Brexit harte Folgen haben. In Deutschland lebende Briten sind verunsichert. Dürfen sie weiterhin hier leben und arbeiten? Der britischen Wirtschaft drohen massive Einbrüche. Die EU, insbesondere Deutschland, hat starkes Interesse an der Fortsetzung der Handelsbeziehungen.

Hat die EU das Signal wahrgenommen? Wird der Austrittsprozess nun zivilisiert und ordnungsgemäß ablaufen?