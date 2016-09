Berlins Klimaschutzprogramm gestorben

Das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK) ist vermutlich gestorben. SPD und CDU konnten sich im Umweltausschuss am Montag nicht auf das bereits vom rot-schwarzen Senat gebilligte Konzept einigen.

Die CDU habe zu viele Änderungswünsche gehabt, sagte SPD-Energieexperte Daniel Buchholz der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von einer «Beerdigung erster Klasse». Die CDU-Fraktion sei gegen ein Ausspielen einzelner Verkehrsträger ohne eine richtige Kapazitätsausweitung, betonte hingegen der Leiter des Arbeitskreises Bauen, Wohnen, Verkehr und Stadtentwicklung, Matthias Brauner. Der Wirtschafts- und Individualverkehr solle durch eine City-Maut und zusätzliche Straßenrückbaumaßnahmen aus der Innenstadt gedrängt werden. Wie die Verkehrsströme in einer wachsenden Stadt bewältigt werden, bleibe offen, so der Politiker.

Grüne: «schweren Rückschlag für den Klimaschutz in Berlin»

Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek nannte die Blockade einen «schweren Rückschlag für den Klimaschutz in Berlin». Ihre Fraktion wolle in der Plenarsitzung am Donnerstag mit einem Antrag für das Programm kämpfen. Philipp Magalski, umweltpolitischer Sprecher der Piratenfraktion, sagte, auch die SPD habe viel zu wenig getan, um das Klimaschutzprogramm zu retten. «Es gab keinerlei Kompromissbereitschaft», so Magalski.