Berliner Bildungsplattform wird ausgezeichnet

Am 6. September 2016, wird die „Bildungsplattform ‚The Do School‘“ im bundesweiten Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ als Preisträger geehrt. Zum Thema „NachbarschafftInnovation – Gemeinschaft als Erfolgsmodell“ liefert das Projekt in der Kategorie Bildung eine Antwort auf die Frage, wie junge Sozialunternehmer bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützt werden können.

Über den „Ausgezeichneten Ort“ Die Berliner Bildungsplattform „The DO School“ an unterstützt junge Sozialunternehmer aus aller Welt, ihre Ideen zu realisieren – etwa, indem sie das methodische Rüstzeug vermittelt, um innovative Antworten auf Zukunftsfragen zu finden. Ob Wiederaufbauarbeit in Nachkriegsgebieten oder ein umweltfreundlicher Kaffee-to-go-Becher: Komplexe Probleme lassen sich oft nur gemeinsam lösen. Deshalb vernetzt die Plattform junge Talente mit Leistungsträgern. Mit Unternehmen oder Regierungsorganisationen hat sie starke Partner ins Boot geholt. So werden Ideen Wirklichkeit. Und die Welt ein bisschen besser.

Das prämierte Projekt ist einer der 100 Preisträger des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“. Im Wettbewerbsjahr 2016 zeichnen die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und die Deutsche Bank gemeinsam Ideen und Projekte aus, die die Potenziale von Nachbarschaft im Sinne von Gemeinschaft, Kooperation und Vernetzung nutzen und dadurch zur Bewältigung gegenwärtiger oder künftiger gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 14:59 Uhr

Quelle: Land der Ideen

