Gemeinsam sind wir stark: Merkel stützt Henkel im Wahlkampf

Zwei Tage nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Berliner CDU im Wahlkampf.

An der Seite des Innensenators und CDU-Spitzenkandidaten Frank Henkel tritt Merkel am Dienstag (15.00 Uhr) in der CDU-Bundeszentrale auf. Dort treffen sich Wirtschaftsvertreter mit der Kanzlerin und CDU-Bundesvorsitzenden. Henkel wird die Veranstaltung eröffnen, anschließend hält Merkel eine Rede. Danach gibt es eine Diskussion mit den Vertretern der Wirtschaft.

Merkel nahm bisher bei einem Wahlparteitag der Berliner CDU teil. Zwei Tage vor der Abgeordnetenhauswahl am 18. September spricht sie bei einer Kundgebung in Zehlendorf. Die Berliner CDU und Henkel stehen unter Druck, weil sie nach den Umfragen einige Prozentpunkte verlieren werden und aus der Landesregierung fliegen könnten.

Mecklenburg-Vorpommern: AfD stärker als CDU

Die CDU musste am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in einem Bundesland die rechtspopulistische AfD an sich vorbeiziehen lassen. Nach dem vorläufigen Endergebnis wurde die AfD mit 20,8 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der SPD, die CDU kam auf 19 Prozent.