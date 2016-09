Berliner Flüchtlinge vorübergehend in Brandenburg

Die Brandenburger Landesregierung will die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Bundeshauptstadt an diesem Dienstag beschließen.

Das teilte die Staatskanzlei am Montag in Potsdam mit. Danach sollen bis zu 1000 Flüchtlinge aus Berlin in der Erstaufnahme in Wünsdorf (Teltow-Fläming) vorübergehend einquartiert werden.