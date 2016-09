Grüne fordern klare Aussage über BER-Eröffnungstermin - Sechs Milliarden Euro müssen reichen

Die Grünen-Spitzenkandidatin Ramona Pop fordert vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor der Abgeordnetenhauswahl Klarheit über den Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen BER.

«Ich erwarte, dass Michael Müller klar Farbe bekennt vor der Wahl, ob der Eröffnungstermin 2017 noch zu halten ist», sagte die Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen der «Berliner Morgenpost» (Sonntag). Zudem dürfe in den Hauptstadtflughafen nicht noch mehr Geld gepumpt werden. «Er muss auskommen mit dem Geld und zu Ende gebaut werden. (...) Mehr als sechs Milliarden sind mehr als genug für einen Flughafen», so die Oppositionspolitikerin. In Berlin wird am 18. September gewählt.