Robert Harting: Karriere-Ende nach der EM 2018?

Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting macht den Zeitpunkt seines Karriere-Endes vom Abschneiden bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 in Berlin abhängig.

Nächstes Ziel: EM-Gold

Beim Heimspiel in zwei Jahren will sich der dann 33 Jahre alte Lokalmatador noch einmal EM-Gold holen und von seinen Fans verabschieden. «Wenn ich da gewinne, dann ist Schluss, werde ich da nur Zehnter, dann hänge ich wohl noch ein Jahr dran», sagte der dreimalige Welt- und zweimalige Europameister am Samstagabend nach seinem dritten Platz beim Berliner ISTAF.