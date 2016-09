dpa

Regiedebüt: Karoline Herfurth feiert Premiere mit Herzschmerzkomödie

Die Schauspielerin Karoline Herfurth («Fack Ju Göhte», «Traumfrauen») stellt am Dienstag in Berlin ihr Kinodebüt als Regisseurin vor. In der romantischen Komödie «SMS für dich» spielt die 32-Jährige selbst die Hauptrolle. Mit dabei sind unter anderem ihre Kollegen Friedrich Mücke, Nora Tschirner, Frederick Lau, Katja Riemann und Samuel Finzi.

In dem Film geht es um eine junge Frau, die über den Unfalltod ihrer großen Liebe nicht hinwegkommt und immer noch wehmütige Kurznachrichten an sein altes Handy schickt. Der neue Besitzer der Nummer gerät durch die sehnsüchtigen SMS emotional gehörig ins Trudeln - die Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf.

Herzschmerzfilm Zur Weltpremiere am Dienstag, den 6. September um 20.00 Uhr im Berliner Sony Center am Potsdamer Platz werden neben Herfurth und ihrem Schauspielerteam auch die Produzenten Lothar Hellinger und Christopher Doll erwartet. Am 15. September kommt der Film bundesweit in die Kinos.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 12:39 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen