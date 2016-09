dpa

Tag der offenen Tür im Bundestag: Besucher-Selfies und Bienenstockschau

Sie schauten sich die Bundestags-Bienenstöcke an, sprachen mit Vertretern der Fraktionen oder schossen Selfies im Plenarsaal: Zahlreiche Interessierte kamen am Sonntag zum «Tag der Ein- und Ausblicke» in den Bundestag.

Zum 13. Mal gab es dort einen Tag der offenen Tür. Bis 19.00 Uhr konnten Neugierige durch den Reichstag, das Paul-Löbe-Haus und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus spazieren. Für Kinder gab es ein umfangreiches Programm vom Mitmach-Zirkus über Schminken hin zu einer «Kunst-Baustelle».

Bereits am Mittag standen die Besucher Schlange. Viele Polizisten sorgten für Sicherheit.

In diesem Jahr haben bereits 1,4 Millionen Menschen das Reichstagsgebäude besucht. Am vergangenen Wochenende hatte die Bundesregierung zum Tag der offenen Tür geladen, Zehntausende Besucher kamen.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 12:15 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen