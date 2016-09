Überzeugende SPD - Ergebnis der MV-Wahl gutes Omen für Berlin

Hamburgs Bürgermeister und SPD-Bundesvize Olaf Scholz sieht das Abschneiden der SPD in Mecklenburg-Vorpommern als gutes Omen für die Wahl in Berlin.

«Erwin Sellering bleibt Regierungschef in Mecklenburg-Vorpommern», erklärte Scholz am Sonntag. Die Menschen vertrauten ihm. «Alle sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, die in den letzten Jahren zur Wiederwahl standen, haben durch ihre solide und erfolgreiche Arbeit überzeugt und erneut einen Regierungsauftrag erhalten.» Das nächste Mal werde das Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) gelingen. Das Abgeordnetenhaus in der Bundeshauptstadt wird in zwei Wochen neu gewählt.