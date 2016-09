Gauland: AfD-Erfolg hat Symbolkraft für Bundestagswahl

Schwerin (dpa/mv) - Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland hat das Wahlergebnis seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern als großen Erfolg bezeichnet.

Es habe große Symbolkraft für die Bundestagswahl in einem Jahr, sagte Gauland am Sonntag bei der Wahlparty der AfD in Schwerin. Besonders wichtig sei, dass die AfD im Land von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der Union liege. Das zeige, dass die Bürger Merkels Politik nicht mehr wollten. Für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in zwei Wochen werde das Ergebnis von MV einen Schub bringen, zeigte sich Gauland überzeugt. In den ersten Prognosen lag die AfD bei 21,5 Prozent, die CDU bei 20 Prozent.