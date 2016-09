Scheuer ruft Bundesregierung zu «Politik der Vernunft» auf

Als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die CSU einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik angemahnt.

Signal an Berlin

Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag) sagte Scheuer: «Wenn die guten Rahmendaten einer großen Koalition in Mecklenburg-Vorpommern kaum mehr was zählen, sondern hauptsächlich über ein bundespolitisches Thema abgestimmt wird, dann muss jetzt das klare Signal endlich in Berlin ankommen.» Und: «Man kann sich doch nicht einfach in ein Schicksal begeben und zusehen, wie eine Protestpartei von den Defiziten der Berliner Republik profitiert.»