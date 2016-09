AfD-Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern: Berliner Parteien positionieren sich eindeutig

Klare Kante gegenüber der AfD bringe den Sieg, glaubt Regierungschef Müller. Die CDU, in Mecklenburg-Vorpommern hinter den Rechtspopulisten, stempelt diese als Protestpartei ab. Die Berliner Parteien bauen nun auf Appelle und Hoffnung.

Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern haben sich die großen Berliner Parteien noch einmal deutlich von der AfD distanziert. Gleichzeitig setzten die Parteienvertreter am Sonntagabend darauf, dass die meisten Berliner nun aufgeschreckt seien und ihre Stimme bei der Abgeordnetenhauswahl in zwei Wochen nicht den Rechtspopulisten geben. In Umfragen für die Wahl am 18. September in Berlin lag die AfD bisher meist im zweistelligen Bereich. In Mecklenburg-Vorpommern kam die rechtspopulistische Partei nach Hochrechnungen auf rund 21 Prozent - und ist damit hinter der SPD und vor der CDU zweitstärkste Kraft.