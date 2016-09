Linke Gruppen protestierten gegen Flüchtlingspolitik und AfD

Das Blockupy-Bündnis hatte für Freitag zu Aktionen aufgerufen, es gab rund 50 Festnahmen. Die Demonstration gegen Rassismus und die AfD am Samstag verlief hingegen friedlich. Tausende Menschen demonstrierten in der Berliner Innenstadt.

Mehrere tausend Menschen haben sich in Berlin an der Demonstration gegen Rassismus und die AfD am Samstag beteiligt. Dazu hatte ein breites Bündnis aus verschiedene Initiativen, Organisationen und Parteien aufgerufen. Das linke Bündnis Blockupy hatte ein Aktionswochenende angekündigt. Bei kapitalismuskritischen Aktionen am Freitag gab es kleinere Zusammenstöße mit der Polizei und rund 50 Festnahmen.

Am Samstag hatten viele Teilnehmer bunte Luftballons und Plakate dabei. Eine Gruppe kam in weißen Schutzanzügen, «um die AfD zu entsorgen». Einige Linksautonome zündeten Rauchbomben und bengalisches Feuer, waren aber sonst zurückhaltend. Der Demonstrationszug führte über den Kurfürstendamm und die Kantstraße bis zur AfD-Zentrale neben dem Lützowplatz. Vor der Zentrale hatten sich Polizisten mit Mannschaftswagen postiert und einen Sicherheitsabstand zum Eingangsbereich hergestellt. Es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen, wie die Polizei mitteilte. Sie war mit 1100 Beamten vor Ort.

Aus den ursprünglich zwei angemeldeten Demonstrationen am Freitag auf dem Gendarmenmarkt und am Potsdamer Platz bildeten sich viele kleine Gruppen, die sich im Zentrum der Hauptstadt verteilten und mit Aktionen an verschiedenen Orten für Aufsehen sorgten. Am Hauptbahnhof hängten Kletterer ein großes Transparent mit der Aufschrift «Gemeinsam kämpfen gegen Rassismus und Ausbeutung» auf. Bundespolizisten entfernten es wieder. Ein kleiner Teil der Demonstranten war gewaltbereit. In der Umgebung des Potsdamer Platzes warfen sie Steine auf Polizisten, zündeten Böller und Leuchtfeuer, wie die Polizei mitteilte. 52 Randalierer wurden von der Polizei festgenommen. Die Polizei war mit 1200 Beamten im Einsatz, drei wurden verletzt.