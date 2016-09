FDP-Chef Lindner: Rückschlag auf dem Weg in die Parlamente

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat das Wahlergebnis der Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern als Rückschlag auf dem Weg in die Parlamente bezeichnet.

«Das ist eine Niederlage heute, ganz klar», sagte der Chef der seit 2013 auch nicht mehr im Bundestag vertretenen Partei am Sonntagabend in Berlin. Die FDP war im Nordosten erneut an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Immerhin habe man «nicht an die AfD verloren», allerdings auch nicht die klare Abgrenzung von der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung vermitteln können, sagte Lindner.