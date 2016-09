Müller und Pop sprechen sich für klare Zuständigkeiten von Land und Bezirken aus

Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen wollen nach der Abgeordnetenhauswahl die Zuständigkeiten von Land und Bezirken besser regeln.

Nötig sei keine große Verwaltungsreform, sagte Bürgermeister Michael Müller (SPD). «Viel Quatsch entsteht, weil nicht von Anfang an klar ist, ob die Bezirke zuständig sind oder die Landesebene», erklärte er am Montag in einer Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten vor Berliner Wirtschaftsvertretern. Grünen-Spitzenkandidatin Ramona Pop kritisierte Doppelarbeit zwischen Land und Bezirken. Berlin brauche eine Art Föderalismusreform. In knapp zwei Wochen wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.