Ein Jahr Flüchtlingshilfe bilanziert Charite: «Wir haben das geschafft»

Die Lage war unübersichtlich: Vor einem Jahr strömten tausende Flüchtlinge nach Berlin, oft stark gezeichnet von den Strapazen der Flucht. An der Charité war es der Beginn einer Hau-Ruck-Aktion.

Nach anfänglich freiwilligen Einsätzen von Charité-Ärzten und Pflegern in Notunterkünften wurden nach und nach vertragliche Regelungen gefunden. Inzwischen gibt es den Angaben zufolge 42 Stellen in der Versorgung von Flüchtlingen - für Ärzte, Pfleger, aber auch Übersetzer. Zudem beauftragte das Land die Charité im November 2015 mit der Notversorgung auf dem Gelände des damals überforderten Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso). Seit diesem Frühjahr übernimmt die Klinik die Erstuntersuchungen im Ankunftszentrum an der Bundesallee.

Mehr komplexe Erkrankungen

Die Akuthilfe nach Vergewaltigungen, Kriegsverletzungen oder bei Atemwegsinfekten nach der Ankunft in Berlin ist inzwischen vermehrt anderen Aufgaben gewichen: «Das Spektrum hat sich hin zu komplexeren Erkrankungen verschoben», erläuterte der stellvertretende Ärztliche Direktor Joachim Seybold. Neben psychologischer Beratung für bislang knapp 1500 Menschen in einer Clearingstelle in Moabit bekommen neu eintreffende Flüchtlinge auch Impfungen angeboten - zu 96 Prozent stimmten sie zu, so Seybold.