Nico und Maxim von KIZ als Bürgermeister? Zu den Abgeordnetenhauswahlen 2016 können die Musiker für "Die Partei" gewählt werden

Wie Martin Sonneborn, Vorsitzender der Partei "Die Partei" über Twitter verbreitete, wählt er für seinen Wahlbezirk Kreuzberg die für "Die Partei" antretenden Direktkandidaten Maxim und Nico von KIZ. Die beiden Musiker waren bisher eher künstlerisch als politisch unterwegs.

Agenda: Postakopalyptische Anarchie

Die Visionen der Band KIZ sind zuversichtlich-postapokalyptische Anarchie, wenn man sich bezüglich eines Anhaltspunktes für die politische Agenda der neuen Kandidaten an den KIZ-Song "Hurra, diese Welt geht unter" hält. Darin heißt es unter anderem:



"Die Kühe weiden hinter uns,

wir rauchen Ott spielen Tavla

Dort wo früher der Potsdamer Platz war

Wenn ich aufwache streich ich dir noch einmal durch's Haar

"Schatz ich geh zur Arbeit, bin gleich wieder da."

Wir stehen auf wann wir wollen, fahren weg wenn wir wollen

Sehen aus wie wir wollen, haben Sex wie wir wollen

Und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen

Baby die Zeit mit dir war so wunderschön

Ja, jetzt ist es wieder aus, aber unsere Kinder wein' nicht

Denn wir ziehen sie alle miteinander auf

Erinnerst du dich noch als sie das große Feuer löschen wollten?

Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen?

Sie dachten echt ihre Scheiße hält ewig

Ich zeig den Kleinen Monopoly, doch sie verstehn's nicht

"100€ Schein? Was soll das sein?

Wieso soll ich dir was wegnehm' wenn wir alles teilen?"