Chaos zum neuen Schuljahr: Viele Schulen noch gar nicht fertig, dafür 1900 neue Lehrer

Der Lehrermangel in Berlin wurde gerade behoben, da zeigen sich etliche Berliner Bildungseinrichtungen zum Start des Schuljahres gar nicht öffnungsbereit.

Wie der Tagesspiegel berichtet, fürchten einige Schulen in Berlin, zum Start des Schuljahres am Montag, den 5. September gar nicht öffnen zu können. Aufgrund einiger Kommunikationsprobleme zwischen Schulen, Stadträten und Senat gab es Verzögerungen und Missverständnisse bei Renovierungsarbeiten und Umzügen während der Sommerferien.



Sandra Scheeres steht ohnehin in der Kritik, die Grünen werfen ihr vor, sie habe verschlafen, den Lehrermangel rechtzeitig durch erweiterte Studienplatzkapazitäten auszugleichen, die CDU kritisiert die Mittel und Wege, die im vergangenen Jahr angewandt wurden, um die 1900 neuen Lehrer zum aktuellen Schuljahr zu finden. Unter anderem wurde in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden, sowie bundesweit gesucht und ein Drittel der Stellen wird von Quereinsteigern belegt.