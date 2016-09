Affäre um unlauteren Betrieb in Flüchtlingsheimen: Weitere Betreiber im Visier

Wegen Betrugsverdachts haben Polizei und Staatsanwaltschaft dutzende Räume von Berliner Flüchtlingsheimbetreibern durchsucht.

Ermittler sicherten am Donnerstag Beweismittel an 36 Orten, weil überhöhte Beträge für Leistungen abgerechnet worden sein könnten. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag, nachdem mehrere Zeitungen berichtet hatten. Laut Staatsanwaltschaft stehen mehrere namentlich nicht genannte Betreiberunternehmen im Fokus. Es gehe um eine Schadenssumme von möglicherweise 3 Millionen Euro. Zu Details äußerte sich der Sprecher wegen der laufenden Ermittlungen nicht.