Jugendgefährdend oder nicht? Gericht kündigt Entscheidung zu Bushido-Album «Sonny Black» an

Wieder einmal beschäftigt Bushido ein Gericht - doch diesmal auf eigene Initiative. Er klagt dagegen, dass sein Album «Sonny Black» als jugendgefährdend eingestuft worden ist. Mit einer ähnlichen Klage hatte er sich im vergangenen Jahr durchgesetzt.

Das Kölner Verwaltungsgericht will im Laufe dieses Freitags verkünden, ob es die Indizierung eines Bushido-Albums durch die Bundesprüfstelle für gerechtfertigt hält. Die Bundesprüfstelle hat das 2014 erschienene Album «Sonny Black» auf die Liste der jugendgefährdenden Medien gesetzt. Die Prüfstelle stuft die Liedtexte als verrohend, gewaltverherrlichend und diskriminierend ein. In einer mündlichen Verhandlung dazu wurden am Freitag vor Gericht zwei der 15 Titel abgespielt. Das Gericht muss bei seiner Entscheidung zwischen dem Jugendschutz und der Kunstfreiheit abwägen. Bushido selbst erschien nicht zu der Verhandlung.