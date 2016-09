dpa

«Organisieren Blockieren Streiken - Das Leben ist zu kurz für Kapitalismus»: Blockupy-Proteste laufen parallel in Berliner Innenstadt

Mit einem großen Aufgebot hat sich die Berliner Polizei auf ein Aktionswochenende der kapitalismuskritischen Blockupy-Bewegung eingestellt. Ein kleinerer Teil der Protestierer ist gewaltbereit, die meisten sind eher friedlich.

Mit diversen Protestaktionen haben Demonstranten des linken Blockupy-Bündnisses an verschiedenen Orten der Berliner Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Im Hauptbahnhof hängten Kletterer am Freitagvormittag ein großes Transparent an eine der gläsernen Außenwände. Die Aufschrift lautete: «Gemeinsam kämpfen gegen Rassismus und Ausbeutung». Bundespolizisten entfernten das Transparent wieder.

«Das Leben ist zu kurz für Kapitalismus» Im Einkaufszentrum Mall of Berlin an der Leipziger Straße brachten Demonstranten ein Plakat an mit der Aufschrift «Organisieren Blockieren Streiken - Das Leben ist zu kurz für Kapitalismus». Auch dieses Transparent wurde von Wachleuten des Einkaufszentrums schnell entfernt. Die Demonstranten, die vom Potsdamer Platz durch die angrenzenden Straßen zogen, riefen «Mall of Shame» und es waren kapitalismuskritische Sprechchöre zu hören.

Die Aktionstage des Blockupy-Bündnisses sollen noch das ganze Wochenende dauern. Nach der versuchten Blockade des Bundesarbeitsministeriums am Freitagvormittag und mehreren Demonstrationen und Sitzblockaden sollte am Nachmittag eine sogenannte zweite Welle mit dezentralen Aktionen in ganz Berlin folgen. Angekündigt ist etwa eine Demonstration mit Booten in der Rummelsburger Bucht. Für Samstag ist eine große Demonstration von vielen Parteien und Initiativen gegen Rassismus und die AfD geplant.

