Blockupy-Demonstration bleibt bis auf ein paar Steinwürfe ruhig

Mit einem großen Aufgebot hat sich die Berliner Polizei auf ein Aktionswochenende der kapitalismuskritischen Blockupy-Bewegung eingestellt. Ein kleinerer Teil der Protestierer ist gewaltbereit, die meisten sind eher friedlich.

Bei Demonstrationen des linken Blockupy-Bündnisses in Berlin sind einige Randalierer von der Polizei festgenommen worden. Im Bereich der Ministergärten nahe dem Potsdamer Platz hätten Demonstranten Steine auf Beamte geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Andere zündeten den Angaben zufolge Böller und Leuchtfeuer.

Lediglich 100 Protestierende

Zu den Aktionstagen des Blockupy-Bündnisses, die von Freitag bis Sonntag dauern sollen, reisten Teilnehmer mit Bussen aus Hamburg und anderen Städten an. Das Blockupy-Bündnis konnte am Freitagmorgen zunächst nicht so viele Menschen mobilisieren wie geplant. Am Potsdamer Platz versammelten sich zunächst 20, später dann gut 100 statt der angemeldeten 1000 Teilnehmer.