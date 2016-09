dpa

Geplantes Bruder-Duell fällt ins Wasser: Olympiasieger Christoph Harting krank

Diskuswurf-Olympiasieger Christoph Harting ist krank und kann deshalb am Samstag nur als Zuschauer zum Berliner ISTAF kommen. «Es tut mir unendlich leid für Christoph. Er wollte unbedingt starten. Es ging ihm schon in der vergangenen Woche nicht gut», sagte Meeting-Direktor Martin Seeber am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Harting habe bis zuletzt auf seinen Start gehofft, der 26 Jahre alte Berliner kann aber wegen eines fiebrigen Infekts nicht vor seinem Heimpublikum antreten.

Am Donnerstagabend hätten Harting und die ISTAF-Macher schließlich die Entscheidung gemeinsam getroffen. «Er möchte aber unbedingt ins Olympiastadion kommen und sich an die Zuschauer wenden», kündigte Seeber an. Das Duell mit seinem Bruder Robert fällt jedoch aus.

Beim 75. Internationalen Stadionfest der Leichtathleten gehen nunmehr sieben Rio-Olympiasieger und zehn diesjährige Europameister von Amsterdam an den Start. Das Meeting beginnt um 15.05 Uhr mit dem Speerwurf der Frauen.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 11:08 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen