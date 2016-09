Demonstrationen von Blockupy in Mitte: Hunderte Polizisten in Bereitschaft

Die Demonstrationen des linken Bündnisses Blockupy in der Berliner Innenstadt haben am Morgen des 2. September 2016 zunächst mit deutlich weniger als den 1000 angekündigten TeilnehmerInnen begonnen.

Dabei kam es schon kurze Zeit später zu ersten Rangeleien mit Sicherheitskräften. Mit ihren Aktionen wollen die Teilnehmer gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestieren. Am Potsdamer Platz versammelten sich zunächst 20, später dann gut 100 statt der angemeldeten 1000 Teilnehmer. Eine weitere Kundgebung sollte es auf dem Gendarmenmarkt geben.

Ein Großaufgebot von hunderten Polizisten steht bereit, um Übergriffe zu verhindern. Dabei wird die Berliner Polizei nach eigenen Angaben aus Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Beamten der Bundespolizei unterstützt. Im Regierungsviertel gab es weiträumige Straßensperren. Über den Tag verteilt soll es immer wieder zu spontanen Straßensperrungen kommen. Daher rät die Polizei Autofahrern, die Innenstadt, besonders den Bereich um die Wilhelmstraße, weiträumig zu meiden. Auch die BVG will auf Nummer sicher gehen: So verkehrt die Linie 200 nicht zwischen dem Alexanderplatz und dem Potsdamer Platz.

Im Laufe des Tages will das Bündnis das Bundesarbeitsministerium in der Wilhelmstraße blockieren. Bereits am Morgen konnten die Mitarbeiter nur nach Kontrollen das Gebäude betreten. Das Bündnis wirft der Bundesregierung und speziell dem Arbeits- und Sozialministerium unter anderem vor, mit dem Integrationsgesetz Flüchtlinge auszubeuten.