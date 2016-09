StartUp-Erschaffer Rocket Internet macht Rekord-Verlust

Das Ziel bleibt: 2017 sollen drei der Beteiligungen der Start-up-Fabrik Rocket Internet zumindest operativ Gewinn machen. Im ersten Halbjahr 2016 leuchtet die Bilanz allerdings tief rot. Deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro Verlust steht in den Büchern.

Unter dem Strich steht ein Verlust von 617 Millionen Euro, wie das Unternehmen in der Nacht zu Freitag mitteilte. «Es ist wichtig zu verstehen, dass der Verlust im wesentlichen auf Sonderbelastungenzurückgeht», sagte Finanzchef Peter Kimpel am Freitag in einer Telefonkonferenz.