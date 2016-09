Großlage in Berlin: Blockupy-Bündnis blockiert Arbeitsministerium blockieren

Mit einer Blockadeaktion protestiert das linke Bündnis Blockupy heute gegen die Flüchtlingspolitik und für gerechtere Wohlstandsverteilung.

Geplant sind zunächst zwei Kundgebungen auf dem Leipziger Platz mit 1000 Teilnehmern und auf dem Gendarmenmarkt mit 250. Beide Gruppen könnten dann Richtung Bundesarbeitsministerium in der Wilhelmstraße laufen. Dort hat Blockupy eine Blockade angekündigt.

Das Bündnis wirft der Bundesregierung vor, mit dem Integrationsgesetz Flüchtlinge auszubeuten. Die Polizei wird möglicherweise schon in der Nacht Absperrungen aufbauen.

Am Samstag gibt es eine große Demonstration gegen Rassismus und die AfD, die von linken Parteien, Gruppen und Initiativen auf dem Ku'damm initiiert wurde. Auch hier sind Blockupy-Leute aus Deutschland und anderen europäischen Ländern dabei.