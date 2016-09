Gericht entscheidet: Ist das aktuelle Bushido-Album jugendgefährdend?

Wieder einmal beschäftigt Bushido ein Gericht - doch diesmal auf eigene Initiative. Er klagt dagegen, dass sein 2014 erschienenes Album «Sonny Black» als jugendgefährdend eingestuft worden ist. Mit einer ähnlichen Klage hatte er sich im vergangenen Jahr durchgesetzt.

Bushidos Album «Sonny Black» wird heute von einem Kölner Gericht überprüft. Der 37 Jahre alte Rapper aus Berlin klagt dagegen, dass das Album mit 15 Songs als jugendgefährdend eingestuft worden ist und deshalb seit dem 30. April 2016 nicht mehr an Minderjährige verkauft werden darf. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Bonn hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass in den Texten Gewalt und Mord verherrlicht und Frauen und Homosexuelle diskriminiert würden. Das Kölner Verwaltungsgericht muss nun darüber befinden, ob die Indizierung zurecht geschah oder ob das Album der Kunstfreiheit unterliegt. Bushido selbst wird nach Angaben des Gerichts nicht zu der Verhandlung erwartet.