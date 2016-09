Abgeordnetenhauswahlen 2016: Grüne sehen sich als «Hort der Stabilität»

Gut zwei Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl sehen sich die Berliner Grünen im Vergleich zu anderen Parteien als beständige Größe.

«Wir sind ein Hort der Stabilität, im Gegensatz zu den Machtkämpfen bei SPD und CDU», sagte die Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin Ramona Pop in einem Interview der in Berlin erscheinenden «tageszeitung» (Freitag). «Es macht uns schon Sorge, dass trotz der großen Aufgaben für die nächsten Jahre die andauernden Machtspielchen in der SPD kein Ende nehmen.»



Die Co-Vorsitzende der Fraktion und Spitzenkandidatin, Antje Kapek, ergänzte im selben Blatt: «Es ist schon witzig, dass man bei SPD und CDU nicht sicher sein kann, wer nach der Wahl Ansprechpartner ist.» Sowohl der SPD-Spitzenkandidat und Regierende Bürgermeister Michael Müller als auch die Grünen haben sich bereits für eine gemeinsame Regierung ihrer Parteien ausgesprochen, obwohl diese laut jüngsten Umfragen keine eigene Mehrheit hätte.