Berliner Autofahrer wollen Radfahrern keinen Platz abtreten

Berliner Autofahrer halten nicht viel von der Forderung nach breiteren Radwegen auf den Straßen.

In einer Umfrage unter ADAC-Mitgliedern sprachen sich 53 Prozent der Befragten dagegen aus, dass auf allen Hauptstraßen mindestens zwei Meter breite Radstreifen gebaut werden. Zwei Drittel sind zugleich für ein gut ausgebautes Netz von Fahrradstraßen, getrennt von den Hauptverkehrsachsen, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Beides sind Forderungen des Fahrrad-Volksbegehrens, das derzeit in der Hauptstadt läuft. Auch die ebenfalls geforderte «Grüne Welle» für Radler in der Innenstadt kommt bei den Autofahrern nicht gut an: 73 Prozent sind dagegen.