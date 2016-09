Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 65-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Mitte einen Unfall verursacht, sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei einen Beamten verletzt.

Er hatte in der Nacht zu Donnerstag zunächst in der Karl-Liebknecht-Straße einen in die gleiche Richtung fahrenden anderen Wagen gerammt, wie die Polizei mitteilte. Als er flüchtete, verfolgte der betroffene Autofahrer ihn bis zu einem Parkplatz am Weißenseer Weg und alarmierte die Polizei.



Weil der Mann sich weigerte, sein Auto zu verlassen, schlugen die Beamten schließlich die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. In dem Moment beschleunigte der rabiate Fahrer. Dabei wurde ein Polizist an der Hand verletzt. Der Mann flüchtete erneut und konnte schließlich auf der Landsberger Allee gestellt und festgenommen werden.