Lettische Restaurantkette Lido plant weitere Filialen in Berlin

Die lettische Restaurantkette Lido will nach ihrem erfolgreichen Markteinstieg in Deutschland kräftig expandieren. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollten 15 weitere Filialen in Berlin eröffnet werden, sagte Inhaber Gunar Kirsons am Donnerstag der lettischen Nachrichtenagentur Leta. Zudem will Lido auch in anderen europäischen Ländern neue Lokale eröffnen.

Lido betreibt in Berlin zwei nach Unternehmensgründer Kirsons benannte Filialen im Einkaufszentrum Alexa und nahe dem Checkpoint Charlie in der Charlottenstraße. Auf der Speisekarte der beiden Restaurants stehen frisch zubereitete lettische Hausmannskost und zahlreiche traditionelle Gerichte. Dazu zählen etwa mit Hackfleisch gefüllte Zucchini, marinierter Lachsspieß oder kalte Rote Bete Suppe.

In die zwei Filialen und eine Lebensmittel-Produktionsstätte hatte Lido drei Millionen Euro investiert. Die bisherige Auslastung der beiden im Mai eröffneten Restaurants bewertet Kirsons positiv.

Lido ist die größte lettische Restaurantkette. Sie betreibt zehn Einrichtungen in Lettland und drei weitere im benachbarten Estland. 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 34 Millionen Euro. Der Gewinn lag bei etwas über 1,2 Millionen Euro.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 09:23 Uhr

Quelle: dpa

