Neue Schutzausrüstung für Berliner Gefängnispersonal

Berlins Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) hat neue Schutzausrüstung für das Wachpersonal in den Gefängnissen vorgestellt.

Er präsentierte am Donnerstag auf dem Gelände des Gefängnisses Plötzensee Helme, dicke Schutzanzüge aus Kunststoff, durchsichtige Abwehrschilde und stichfeste Handschuhe. Damit sollen sich die Gefängniswärter besser gegen Angriffe von Gefangenen schützen können. Insgesamt will die Justizverwaltung rund 500 000 Euro für die Ausrüstung ausgeben.



Im vergangenen Jahr wurden in den Gefängnissen der Hauptstadt 24 Angriffe von Gefangenen auf Justizbeamte registriert. In 239 Fällen gingen Gefangene aufeinander los, die meisten davon in der Jugendstrafanstalt.