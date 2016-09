Von Hagens' Museum kann derzeit nicht geschlossen werden

Die Türen des Menschen-Museums von Leichenplastinator Gunther von Hagens am Berliner Alexanderplatz bleiben trotz einer Schließungsverfügung geöffnet.

Die Verfügung von vergangener Woche laufe ins Leere, weil das Museum zwischenzeitlich den Betreiber gewechselt habe, hieß es am Donnerstag aus dem Bezirksamt Mitte. Damit sei auch die Forderung eines Zwangsgeldes für jeden Öffnungstag nach Ablauf der Frist am Montag hinfällig. Das Team um Kuratorin Angelina Whalley hatte am Montag bekanntgegeben, dass jetzt ein Plastinationsinstitut das Museum betreibe. Damit soll auch der wissenschaftliche Hintergrund der inzwischen umgestalteten Schau unterstrichen werden.