Senat kann wohl Haushalts-Plus verzeichnen

Die rot-schwarze Berliner Landesregierung rechnet für das aktuelle Jahr mit einem Haushaltsplus von 390 Millionen Euro.

Maßgeblich dafür verantwortlich sind niedrige Zinsausgaben und eine einmalige Rückzahlung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Die Ausgaben des Landes gehen unter anderem durch die Unterbringung der Flüchtlinge kräftig nach oben. Zugleich wird Berlin voraussichtlich mehr aus Steuern und Länderfinanzausgleich einnehmen als geplant. Die Hälfte der Überschüsse, rund 195 Millionen Euro, solle erneut in den Investitionstopf SIWA fließen, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Donnerstag. Zugleich will der Senat weiter Berlins enorme Schulden tilgen.