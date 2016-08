Wetter bleibt zum Herbstanfang weiterhin sommerlich

Das Wetter zeigt dem Herbst die warme Schulter: Die Berliner können sich trotz des meteorologischen Herbstbeginns auf sommerliche Temperaturen von bis zu 26 Grad freuen, wie der Deutsche Wetter Dienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

«Uns erwartet in den nächsten Tagen schönes Spätsommerwetter, allerdings mit Unterbrechungen», sagt Meteorologe Adrian Leyser. Bis Samstag bleibt es freundlich und warm, ab Sonntag ist mit schauerartigen Regenfällen zu rechnen. Die Chancen stehen aber gut, dass der Spätsommer spätestens am Mittwoch wieder zurückkehrt. Für Meteorologen dauert der Herbst alljährlich vom 1. September bis zum 30. November.

Freibad-Saison ist noch nicht zu Ende

Wer das gute Wetter für einen Freibadbesuch nutzen möchte, sollte sich vorher genau über die Öffnungszeiten informieren. Eigentlich geht die Saison bei den Sommerbädern erst am Sonntag zu Ende, berichtet der «Tagesspiegel» am Donnerstag, jedoch schließen einige Bäder bereits vorher. Laut Kundenservice der Berliner Bäder habe bisher nur Sommerbad Mariendorf geschlossen, alle anderen bleiben bis Sonntag geöffnet. Zwei Bäder haben sogar verlängert: das am Olympiastadion schließt erst am 11.09., das Sommerbad Kreuzberg am 18.09.