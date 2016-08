dpa

Blockupy-Bündnis ist wieder aktiv

Massive Krawalle gab es 2015 in Frankfurt/Main bei Blockupy-Protesten gegen die EZB. Gewalttäter waren vor allem Linksautonome. Nun demonstriert die Blockupy-Bewegung am Wochenende in Berlin.

Das linke Bündnis Blockupy will am Freitag und Samstag mit Blockadeaktionen und Demonstrationen in Berlin gegen die Flüchtlinspolitik protestieren. Unter anderem wollen Demonstranten am Freitagmorgen das Bundesarbeitsministerium in der Wilhelmstraße blockieren. Am Samstag ist eine große Demonstration gegen Rassismus und die AfD von verschiedenen linken Parteien, Gruppen und Initiativen auf dem Ku'damm geplant. Auch hier sind Blockupy-Leute aus Deutschland und anderen europäischen Ländern dabei.

Großaufgebot der Polizei Die Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot auf die Aktionen vor. Nach Informationen der Zeitung «B.Z.» sollen mehrere tausend Polizisten im Einsatz sein. Unterstützung bekommt die Berliner Polizei aus anderen Bundesländern. Wegen der Demonstrationen gibt es am gesamten Wochenende Absperrungen und Verkehrsbehinderungen in Mitte und Kreuzberg.

Im März 2015 war es bei Blockupy-Protesten anlässlich der Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt/Main zu heftigen Krawallen und Ausschreitungen durch 4000 linksradikale Autonome und andere Gewalttäter gekommen. Sie warfen Scheiben ein, zündeten Polizeiautos an und bauten Barrikaden auf. 350 Menschen wurden verletzt, die Polizei nahm mehrere hundert Randalierer fest.

Auch die Blockupy-Bewegung selber wurde vom Ausmaß der Gewalt überrascht, distanzierte sich aber danach auch nicht eindeutig von den Randalierern. Mit größeren Gewaltausbrüchen wird in Berlin aber nicht gerechnet, auch weil die Polizei sehr präsent sein wird.

Großkundgebung am Freitagmorgen Für eine Kundgebung am Freitagmorgen auf dem Leipziger Platz ab 7 Uhr sind 1000 Teilnehmer angemeldet, bei einer zweiten Kundgebung auf dem Gendarmenmarkt sind es 250 Teilnehmer. Beide Gruppen könnten dann Richtung Arbeitsministerium laufen. Wegen der angekündigten Blockadeversuche wird die Polizei dort voraussichtlich weiträumige Absperrungen aufbauen.

Lautstarker Protest geplant Die linken Protestierer wollen laut ihren Ankündigungen im Internet auffällig und laut sein: «Ob Flashmobs, kreative und direkte Aktionen, Kultur- und Bildungsangebote - lasst uns gemeinsam die Vielfalt unserer Kämpfe sichtbar machen». Am Freitagnachmittag soll es «eine zweite Welle dezentraler Aktionen» geben. Die Polizei muss also mit spontanen und nicht-angekündigten Protesten rechnen.

Das Blockupy-Bündnis wirft der Bundesregierung unter anderem vor, mit dem Integrationsgesetz Flüchtlinge auszubeuten. Gegen die Flüchtlingspolitik soll es auch eine kleinere Demonstration am Freitagnachmittag (16.00 Uhr) vor dem Roten Rathaus geben. Zudem wollen Protestierer mit Booten in der Rummelsburger Bucht (15.00 Uhr) zum Kraftwerk Klingenberg fahren. Angekündigt ist außerdem eine Kissenschlacht mit dem Motto «Alle gegen alle bis auf die letzte Feder» in einem Gebäude der Humboldt-Uni in Mitte (18.00 Uhr).

Auch Protest gegen die AfD Bei der großen Anti-Rassismus-Demonstration am Samstag (14.00 Uhr) sind 10 000 Menschen angemeldet. Sie beginnt am Adenauerplatz und führt über den Ku'damm und die Kantstraße zum Lützowplatz, wo es ein Konzert gibt. Redner sind Politiker von SPD, Grünen und Linken, Gewerkschaften und Initiativen. Der Demonstrationszug sollte auch an der AfD-Zentrale in der Schillstraße vorbei führen. Ob die Polizei diese Strecke akzeptiert, stand am Donnerstag noch nicht fest.

Am Sonntag wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt, die Berliner wählen zwei Wochen später. In beiden Ländern könnte die AfD laut den aktuellen Umfragen mit zweistelligen Wahlerfolgen in die Landtage einziehen.

