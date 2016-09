Ausschlafen am Wahlsonntag: Viele Tausend Berliner wählen via Brief

Hunderttausende Berliner wollen ihre Stimme für die Abgeordnetenhauswahl schon vor dem Wahltag abgeben.

18 Tage vor der Wahl wurden bereits 342 194 Wahlscheine ausgestellt, wie aus einer Statistik der Landeswahlleitung hervorgeht. Das sind 12,3 Prozent der Wahlberechtigten in der Hauptstadt. Bei der letzten Wahl 2011 hatten 16,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme per Brief abgegeben.



Besonders stark nachgefragt ist Briefwahl in den traditionell konservativeren Bezirken. So wurde in Steglitz-Zehlendorf für fast jeden fünften Wahlberechtigten (19 Prozent) bereits ein Wahlschein ausgestellt. In Tempelhof-Schöneberg betrifft das 15,4 Prozent, in Reinickendorf 14,4 Prozent. In Marzahn-Hellersdorf dagegen bekamen bisher nur 8,8 Prozent der Wahlberechtigten Wahlscheine, in Friedrichshain-Kreuzberg 9,1 Prozent.