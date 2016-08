dpa

Schulstart in Berlin und Brandenburg: Über 1000 Willkommensklassen für geflüchtete Kinder

Mit dem Start des neuen Schuljahrs am kommenden Montag werden auch 12 191 Flüchtlingskinder in 1004 Willkommensklassen lernen. Lehrer bereiten sie mit dem Unterricht auf den Sprung in reguläre Klassen vor. Alle Zahlen und Schwerpunkte zum Schuljahresbeginn will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) heute vorstellen.

Auch schulpflichtige Kinder von Berliner Flüchtlingen, die vorübergehend in Brandenburg untergebracht werden könnten, erhalten eine Vorbereitung auf die Schule, sagte Beate Stoffers, Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung. Geplant sei ein Angebot wie «Fit für die Schule», das Kindern den Übergang bis zu einem Schulplatz erleichtern soll.

Die Gespräche über eine vorübergehende Unterbringung von rund 1000 Flüchtlingen im brandenburgischen Wünsdorf (Landkreis Teltow-Fläming), solange bis in Berlin ausreichend Containerdörfer für Flüchtlinge stehen, sollen bald abgeschlossen sein.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 06:55 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen