Charité: Tochterfirma kämpft mit ver.di für höhere Löhne

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für den 7. September zum Warnstreik bei der Charité-Servicetochter CFM aufgerufen.

Hauptziele des seit einigen Motaten andauernden Tarifstreits seien Lohnerhöhungen und ein Tarifvertrag, sagte Gewerkschaftssekretär Kalle Kunkel am Mittwoch. Konkret geht es ver.di um die Gleichbezahlung des CFM-Angestellten gegenüber denen der Charité. Davon würden 2.200 Angestellte profitieren, am stärksten die Reinigungskräfte. Am 9. September stehe die dritte Verhandlungsrunde mit der CFM an. Nach den beiden vorherigen Treffen sei kein Angebot für einen Tarifvertrag vorgelegt worden, ergänzte Kunkel.