Hauptsache Taser: Henkels Elektroschocker-Projekt könnte teuer werden

Elektroschockwaffen für Berliner Streifenpolizisten - einen Testlauf dafür hat Innensenator Frank Henkel angekündigt. Er erntet Kritik von vielen Seiten.

Berliner Polizisten sollen am Alexanderplatz und in der Friedrichstraße mit Elektroschock-Waffen auf Streife gehen. Innensenator Frank Henkel (CDU) kündigte am Mittwoch einen dreijährigen Probelauf mit je zehn sogenannten Tasern in diesen Abschnitten an. Dort sieht die Polizei erhöhtes Konfliktpotenzial. Taser erweiterten die Möglichkeiten, kritische Situationen aufzulösen, und sie könnten Leben retten, so Henkel. Politiker anderer Parteien kritisierten den Schritt als Wahlkampf und beklagten eine Instrumentalisierung der Polizei.