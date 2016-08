Berlin rechnet 2017 mit 70 000 Teilnehmern beim Turnfest

Die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung kommt zum fünften Mal nach Berlin: Vom 3. bis 10. Juni 2017 findet das Internationale Deutsche Turnfest statt, zu dem rund 70.000 aktive Teilnehmer in der Hauptstadt erwartet werden.

Dabei werden rund 400 Wettkämpfe in 24 Sportarten ausgetragen, darunter Deutsche Meisterschaften in neun Sportarten.



Weitere Highlights sind die Eröffnung am Brandenburger Tor, die Stadiongala im Olympiastadion, die Turnfest-Akademie mit ca. 600 Angeboten und Workshops. Zuletzt war das Turnfest 2005 zu Gast. Das erste Turnfest fand 1860 in Coburg statt.