dpa

Elektroschock-Waffen für Berliner Polizeieinsatz geplant

Die Berliner Polizei will Streifenpolizisten am Alexanderplatz und in der Friedrichstraße mit Elektroschock-Waffen ausstatten.

Innensenator Frank Henkel (CDU) kündigte am Mittwoch einen dreijährigen Probelauf mit den sogenannten Tasern in diesen beiden Abschnitten an. Dort sieht die Polizei erhöhtes Konfliktpotenzial. Taser erweiterten die Möglichkeiten, kritische Situationen aufzulösen, und sie könnten Leben retten, so Henkel. Mit den Elektroschock-Waffen können Angreifer kurzzeitig außer Gefecht gesetzt werden. Seit 2001 verfügen Berliner SEKs über solche Waffen. Seitdem kamen sie nach Polizeieingaben 23 Mal zum Einsatz, davon in 18 Fällen bei Menschen mit Suizidabsicht. Wann der Probelauf startet, steht noch nicht fest.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 15:50 Uhr

