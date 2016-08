Neue Ausstellung in der Franziskaner Klosterkirche: Zwischen Ruinen und Moderne

Am 1. September 2016 wird um 18 Uhr in der Ruine der Franziskaner Klosterkirche die erste Ausstellung einer Reihe von künstlerischen Reflexionen über den Ort, dessen Geschichte und mögliche Rolle in der Zukunft eröffnet. Bis zum 30. Oktober 2016 werden installative Arbeiten der Bildenden KünstlerInnen Luc Wolff und Patricia Detmering gezeigt.

Über die Künstler

Luc Wolff, 1954 in Luxemburg geboren, studierte in den 1980er Jahren Landschaftsarchitektur und später Kunst in Berlin. In seinen temporär angelegten Arbeiten geht Wolff auf vorgefundene Orte ein und verändert diese auf eine leise, unspektakuläre Weise, meist mit einfachen, alltäglichen Mitteln. In der Ruine der Klosterkirche richtet er eine raumgreifende „Baustelle“ in Form eines monumentalen Zehnecks aus Baugerüstelementen ein. Seine Installation bezieht sich sowohl auf die baulichen Besonderheiten des Raumes als auch auf dessen historische Funktion als Gotteshaus. Die Ästhetik einer realen Baustelle an diesem verwunschenen Ort verweist zudem auf die bevorstehenden Umbauprozesse in dem umliegenden Areal des Klosterviertels.

Patricia Detmering, 1980 in Arnstadt geboren, lebt und arbeitet als Bildende Künstlerin in Berlin. Bis 2015 studierte sie an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Detmering untersucht medienübergreifend Möglichkeiten der Irritation menschlicher Wahrnehmung. Für die Ausstellung in der Ruine der Klosterkirche hat sie eine Videoinstallation entwickelt, die die Magie der verbliebenen, bisher nicht öffentlichen Innenräume der Kirche aufgreift und diese räumlich ausdehnt.