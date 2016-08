Berliner CDU erteilt einer möglichen Koalition mit AfD eine Absage

Die Berliner CDU hat zweieinhalb Wochen vor der Wahl eine Koalition mit der AfD noch einmal kategorisch ausgeschlossen.

«Mit einer Partei, die auf Flüchtlinge schießen will und Rassisten in ihren Reihen duldet, kann es keine Zusammenarbeit geben», sagte Generalsekretär Kai Wegner am Mittwoch. «Die klare Abgrenzungsstrategie gegenüber der AfD war richtig, ist richtig und bleibt richtig.»



Wegner reagierte auf einen Bericht der «Bild»-Zeitung, wonach der frühere CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski einen Kurswechsel im Umgang mit der AfD fordert. Indem man ihr Koalitionsverhandlungen anbiete, könne die rechtspopulistische Partei entlarvt und vorgeführt werden.