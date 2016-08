Piraten schalten sich in Taser-Debatte ein

In der Debatte um Elektroschockwaffen für die Berliner Polizei wirft Christopher Lauer von der Piraten-Fraktion Innensenator Frank Henkel (CDU) eine Instrumentalisierung der Polizei vor.

Er fordere Henkel auf, dies «sofort zu unterlassen und bis zur Wahl am 18. September nicht mehr an Presseterminen der Polizei teilzunehmen», sagte Lauer am Mittwoch. Er äußerte sich vor einem Termin (13.00 Uhr), bei dem Henkel über die geplante Einführung sogenannter Taser informieren will. Mit der umstrittenen Waffe können Menschen kurzzeitig außer Gefecht gesetzt werden.