Turkish Airlines: Auftakt zu Prozessen gegen ehemalige Mitarbeiter

Sechs Wochen nach dem Putschversuch in der Türkei beschäftigen Kündigungen bei Turkish Airlines das Berliner Arbeitsgericht.

Ein gekündigter Mitarbeiter der halbstaatlichen Fluggesellschaft wehrte sich am Mittwoch gegen seine Entlassung, die auf einer vermeintlichen Unterstützung des Umsturzversuchs beruhe. Das Unternehmen macht hingegen betriebsbedingte Gründe für die Entlassung geltend. Nach Angaben des Gerichts ist eine Entscheidung noch am Mittwoch möglich. Die Fälle zweier weiterer gekündigter Mitarbeiter werden in den nächsten Tagen verhandelt.



Das Berliner Gericht ist zuständig, weil die Mitarbeiter bei der dortigen Niederlassung der Fluggesellschaft angestellt waren. Bei Turkish Airlines mussten nach dem Putschversuch im Juli mehr als 200 Mitarbeiter gehen.