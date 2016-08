Nirgendwo in Deutschland wird so viel gefilmt wie in Berlin und Brandenburg

Das Medienboard Berlin-Brandenburg sieht die Hauptstadt-Region als «Deutschlands meistgefilmte Location».

Im vergangenen Jahr wurden laut Medienboard-Jahresbilanz 309 Filme und andere Projekte mit 30,4 Millionen Euro gefördert. «Derzeit läuft es gut am Film- und Serienstandort, weil Berlin-Brandenburg eine attraktive Location mit begehrten OriginalmotiveN und fantastischen Studios ist», erklärte Filmförderungschefin Kirsten Niehuus am Mittwoch. Auch in diesem Jahr herrsche Vollbeschäftigung für die Filmcrews.