Föderalismusreform erleichtert Gesetzgebung

Die seit dem 1. September 2006 wirksame Föderalismusreform hat die Gesetzgebung in Deutschland insgesamt erleichtert und damit die Handlungsfähigkeit des Bundes verbessert.

Beispielsweise ging der Anteil der Bundesgesetze, die eine Zustimmung der Länder im Bundesrat erfordern, in diesem Jahrzehnt von 55 auf 39 Prozent zurück, wie das Zentrum für Europäische Sozialforschung an der Universität Mannheim (MZES) in einer aktuellen Studie ermittelte.



Die von Union und SPD ausgehandelte Reform, eine der umfangreichsten Grundgesetzänderungen überhaupt, sollte die bundesstaatliche Ordnung Deutschlands modernisieren und den oft beklagten «Reformstau» auflösen. Als Ursache der Blockade galt die hohe Anzahl sogenannter Zustimmungsgesetze, die den Segen der Länderkammer erfordern.